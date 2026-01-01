Fund. 2002
Mas de Dos Decadas de Excelencia
Fresno Fuego y Central Valley Fuego FC. Dos nombres, un solo club.
Nuestra Historia
Fundado en 2002 como Fresno Fuego, lo que hoy conocemos como Central Valley Fuego FC siempre ha sido el mismo club: un equipo de la Premier Development League (PDL) derivado de los San Luis Obispo Roadrunners. El corazon y la columna vertebral de esa fundacion fueron Jaime Marquez Sr. y Jaime Ariel Marquez Jr. de Marquez Brothers International, la familia detras de la querida marca El Mexicano. Su generosidad, vision y amor por el Valle Central hicieron posible a Fuego. Financiaron el club para honrar a Ana Delia Marquez (de soltera Casas), esposa de Jaime y madre de Jaime Jr., quien fallecio el 12 de diciembre de 2002 a los 42 anos. Ana y Jaime se habian mudado a Fresno en 1985 y juntos construyeron Marquez Brothers International. Por eso el escudo original lleva las iniciales A.M. Los hermanos Alvarez, Tony y Francisco (Cisco), ayudaron a presentar la oportunidad y asegurar esa inversion.
Mientras la Familia Marquez aportaba el capital y el proposito moral que dieron vida a Fuego, Tony y Cisco Alvarez se ocuparon de las operaciones del dia a dia en los primeros anios del club. Tras empezar en Fresno Pacific University, ese periodo incluyo un cambio de entrenador con Jaime Ramirez, la perdida de acceso al campo de Fresno Pacific y el traslado a sedes temporales como Pillabos Park y campos de preparatoria. Para 2006 el club no tenia sede permanente. Ese noviembre el control mayoritario se vendio a Chris Cummings y el Fresno Baseball Club, duenos de los Fresno Grizzlies, que aportaron recursos adicionales y apoyo organizativo a las operaciones del dia a dia. La Familia Marquez se mantuvo fiel a Fuego, continuando un respaldo sustancial a traves de El Mexicano. Jaime Marquez Jr. dijo despues que la familia vendio la mayoria porque la propiedad de los Grizzlies podia manejar mejor el dia a dia y llevar a la organizacion a un nivel superior.
Bajo la custodia de la Familia Cummings a partir de 2007, con la Familia Marquez como socios valorados y campeones constantes del club a traves de El Mexicano, Fuego se asocio con los Grizzlies, se mudo al Chukchansi Park del centro y se convirtio en un referente del verano futbolistico en la PDL: desarrollando jugadores, creando rivalidades y atrayendo aficionados que ayudaron a consolidar a Fresno como uno de los mercados mas apasionados del futbol de divisiones inferiores en el pais hasta 2017. Chris Cummings recordo despues que su grupo de propiedad se hizo cargo de Fuego en 2006 y traslado la marca al estadio de los Grizzlies en el centro.
En 2017 Fresno Fuego fue vendido a Fresno FC, propiedad de Ray Beshoff, un exitoso vendedor de autos britanico que era dueno de la concesionaria local de Mercedes-Benz. Fresno FC uso la marca Fuego como su equipo de desarrollo para el club de Division II de la USSF de 2017 a 2019, y Beshoff tambien retenia los derechos del nombre Fuego. Durante esa epoca la Familia Ruelas, destacados desarrolladores inmobiliarios con raices profundas en el Valle Central, se cruzo con Beshoff al explorar terrenos. Por un breve momento ambas partes exploraron trabajar juntas para traer un estadio de futbol profesional a Fresno, incluyendo conversaciones sobre sitios como el Selland Arena y otros terrenos del Valle. Cuando Fresno FC desaparecio y traslado sus derechos territoriales a Monterey Bay para formar Monterey Bay FC, Fresno se quedo sin un equipo de alto nivel. A la Familia Ruelas se le ofrecio entonces la oportunidad de comprar la propiedad intelectual de Fuego, lo cual hizo tras una larga negociacion, y se propuso restaurar el club para la comunidad.
La Familia Ruelas ahora continua el legado de Fuego pagandolo hacia adelante, construyendo caminos reales para que quienes tienen suenos tengan la oportunidad de alcanzarlos a traves del futbol juvenil, programas femeniles, beach soccer, oportunidades profesionales e iniciativas comunitarias. En diciembre de 2020 el club fue anunciado como equipo de expansion del futbol profesional, regreso al futbol profesional de Division III de la USSF, y tras tres temporadas profesionales entro en un nuevo capitulo en 2024 centrado en esas rutas en todo el Valle. Fresno Fuego y Central Valley Fuego FC siguen siendo nombres intercambiables para la misma organizacion. La llama encendida en 2002 arde mas fuerte que nunca, llevada adelante en honor al legado perdurable de las Familias Marquez y Cummings, quienes siguen siendo miembros valorados de nuestra comunidad.
Dos Nombres, Un Solo Club
Fresno Fuego y Central Valley Fuego FC no son clubes distintos ni un cambio de marca. Son la misma organizacion, y ambos nombres se usan de forma intercambiable.
Fresno Fuego
El nombre fundacional de 2002. Se sigue usando con orgullo junto a Central Valley Fuego FC.
Central Valley Fuego FC
El nombre regional que refleja nuestro alcance en todo el Valle. Se usa de forma intercambiable con Fresno Fuego.
Linea de Tiempo
2002
Fundacion de Fuego
Fresno Fuego establecido con la Familia Marquez de Marquez Brothers International (El Mexicano) como financiadores y mecenas del club, honrando a Ana Delia Marquez con las iniciales A.M. en el escudo original. Tony y Francisco Alvarez ayudaron a gestionar la oportunidad; las operaciones del dia a dia quedaron despues a su cargo, aparte del donativo fundacional de la Familia Marquez.
2002 a 2006
Operaciones de los Alvarez
Aparte del financiamiento y la vision de la Familia Marquez, Tony y Cisco Alvarez se ocuparon de las operaciones tempranas del dia a dia. El club jugo en Fresno Pacific University, uso luego sedes temporales incluidas Pillabos Park y preparatorias, y para 2006 no tenia sede permanente antes de una venta mayoritaria.
2006 a 2007
Propiedad de la Familia Cummings
Participacion mayoritaria vendida en noviembre de 2006 a Chris Cummings y el Fresno Baseball Club (Fresno Grizzlies). La Familia Marquez se mantuvo como socios firmes a traves de El Mexicano, respaldando una nueva era estable mientras Fuego se asociaba con los Grizzlies y se mudaba al Chukchansi Park del centro en 2007.
2007 a 2017
Era PDL
Una decada de futbol en la PDL bajo la custodia de la Familia Cummings en Chukchansi Park, respaldada por la generosidad continua de la Familia Marquez y El Mexicano, desarrollando talento local, construyendo una base de aficionados leales y representando al Valle Central bajo el nombre Fresno Fuego.
2017 a 2019
Equipo de Desarrollo de Fresno FC
Vendido a Fresno FC bajo el dueno Ray Beshoff y usado como el equipo de desarrollo del club de Division II de la USSF, con Beshoff tambien reteniendo los derechos del nombre Fuego.
2019
Traslado de Derechos y Renacimiento
Fresno FC desaparecio y traslado sus derechos territoriales a Monterey Bay para formar Monterey Bay FC. Tras conversaciones sobre un estadio con Beshoff, la Familia Ruelas compro la propiedad intelectual de Fuego tras una larga negociacion y se propuso traer de vuelta al club.
2020
Division III de la USSF
Bajo la custodia de la Familia Ruelas, anunciado en diciembre de 2020 como equipo de expansion del futbol profesional, restaurando el futbol profesional y la marca Fuego en el Valle.
2022
Primera Temporada Pro
Primera temporada competitiva en el futbol profesional de Division III de la USSF como club profesional.
2024
Un Nuevo Capitulo
Salida del futbol profesional de Division III de la USSF; enfoque renovado en comunidad, rutas juveniles y futbol multiplataforma en el Valle bajo la custodia de la Familia Ruelas.
2025 a Hoy
Fuego FC Hoy
La Familia Ruelas continua pagando el legado de Fuego hacia adelante: Femenil WPSL, Lightning League U19, beach soccer, equipos juveniles y caminos reales para sonadores en todo el Valle. Fresno Fuego y Central Valley Fuego FC siguen siendo nombres intercambiables para el mismo club.
El Escudo
Identidad, herencia y la llama que nunca se apago.
Explicacion del Escudo
Mira como cada elemento del escudo de Fuego FC se conecta con nuestra historia y el Valle Central.Ver en YouTube
Tres Eras, Tres Escudos
Escudo Actual
La marca de hoy, construida para el proximo capitulo del club.
Escudo Clasico
Honrando nuestras raices en la PDL mientras el club crecia en todo el Valle.
Escudo Original (Fund. 2002)
Donde todo comenzo en 2002. Las iniciales A.M. honran a Ana Delia Marquez, en cuya memoria Jaime Marquez y Jaime Ariel Marquez Jr. financiaron la fundacion del club.
Se Parte del Proximo Capitulo
Membresias, tryouts y programas comunitarios mantienen viva la llama.