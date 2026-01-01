Nuestra Historia

Fundado en 2002 como Fresno Fuego, lo que hoy conocemos como Central Valley Fuego FC siempre ha sido el mismo club: un equipo de la Premier Development League (PDL) derivado de los San Luis Obispo Roadrunners. El corazon y la columna vertebral de esa fundacion fueron Jaime Marquez Sr. y Jaime Ariel Marquez Jr. de Marquez Brothers International, la familia detras de la querida marca El Mexicano. Su generosidad, vision y amor por el Valle Central hicieron posible a Fuego. Financiaron el club para honrar a Ana Delia Marquez (de soltera Casas), esposa de Jaime y madre de Jaime Jr., quien fallecio el 12 de diciembre de 2002 a los 42 anos. Ana y Jaime se habian mudado a Fresno en 1985 y juntos construyeron Marquez Brothers International. Por eso el escudo original lleva las iniciales A.M. Los hermanos Alvarez, Tony y Francisco (Cisco), ayudaron a presentar la oportunidad y asegurar esa inversion.

Mientras la Familia Marquez aportaba el capital y el proposito moral que dieron vida a Fuego, Tony y Cisco Alvarez se ocuparon de las operaciones del dia a dia en los primeros anios del club. Tras empezar en Fresno Pacific University, ese periodo incluyo un cambio de entrenador con Jaime Ramirez, la perdida de acceso al campo de Fresno Pacific y el traslado a sedes temporales como Pillabos Park y campos de preparatoria. Para 2006 el club no tenia sede permanente. Ese noviembre el control mayoritario se vendio a Chris Cummings y el Fresno Baseball Club, duenos de los Fresno Grizzlies, que aportaron recursos adicionales y apoyo organizativo a las operaciones del dia a dia. La Familia Marquez se mantuvo fiel a Fuego, continuando un respaldo sustancial a traves de El Mexicano. Jaime Marquez Jr. dijo despues que la familia vendio la mayoria porque la propiedad de los Grizzlies podia manejar mejor el dia a dia y llevar a la organizacion a un nivel superior.

Bajo la custodia de la Familia Cummings a partir de 2007, con la Familia Marquez como socios valorados y campeones constantes del club a traves de El Mexicano, Fuego se asocio con los Grizzlies, se mudo al Chukchansi Park del centro y se convirtio en un referente del verano futbolistico en la PDL: desarrollando jugadores, creando rivalidades y atrayendo aficionados que ayudaron a consolidar a Fresno como uno de los mercados mas apasionados del futbol de divisiones inferiores en el pais hasta 2017. Chris Cummings recordo despues que su grupo de propiedad se hizo cargo de Fuego en 2006 y traslado la marca al estadio de los Grizzlies en el centro.

En 2017 Fresno Fuego fue vendido a Fresno FC, propiedad de Ray Beshoff, un exitoso vendedor de autos britanico que era dueno de la concesionaria local de Mercedes-Benz. Fresno FC uso la marca Fuego como su equipo de desarrollo para el club de Division II de la USSF de 2017 a 2019, y Beshoff tambien retenia los derechos del nombre Fuego. Durante esa epoca la Familia Ruelas, destacados desarrolladores inmobiliarios con raices profundas en el Valle Central, se cruzo con Beshoff al explorar terrenos. Por un breve momento ambas partes exploraron trabajar juntas para traer un estadio de futbol profesional a Fresno, incluyendo conversaciones sobre sitios como el Selland Arena y otros terrenos del Valle. Cuando Fresno FC desaparecio y traslado sus derechos territoriales a Monterey Bay para formar Monterey Bay FC, Fresno se quedo sin un equipo de alto nivel. A la Familia Ruelas se le ofrecio entonces la oportunidad de comprar la propiedad intelectual de Fuego, lo cual hizo tras una larga negociacion, y se propuso restaurar el club para la comunidad.

La Familia Ruelas ahora continua el legado de Fuego pagandolo hacia adelante, construyendo caminos reales para que quienes tienen suenos tengan la oportunidad de alcanzarlos a traves del futbol juvenil, programas femeniles, beach soccer, oportunidades profesionales e iniciativas comunitarias. En diciembre de 2020 el club fue anunciado como equipo de expansion del futbol profesional, regreso al futbol profesional de Division III de la USSF, y tras tres temporadas profesionales entro en un nuevo capitulo en 2024 centrado en esas rutas en todo el Valle. Fresno Fuego y Central Valley Fuego FC siguen siendo nombres intercambiables para la misma organizacion. La llama encendida en 2002 arde mas fuerte que nunca, llevada adelante en honor al legado perdurable de las Familias Marquez y Cummings, quienes siguen siendo miembros valorados de nuestra comunidad.