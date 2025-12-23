Latest News
¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!
Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres
Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres
Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas
Fuego Hace Historia - Anuncia el Primer Equipo de Fútbol Playa del Interior
¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!
¡Fuego FC está buscando entrenadores de fútbol juvenil apasionados para unirse a nuestro equipo! Si ...
Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres
Central Valley Fuego FC anuncia su Combine de Invierno para jugadores masculinos y femeninos. Este e...
Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres
Fuego FC anuncia pruebas abiertas para nuestro programa varonil. Si tienes el talento y la dedicació...
Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas
Fuego Femenil invita a jugadoras talentosas a nuestras próximas pruebas abiertas. Esta es tu oportun...
Fuego Hace Historia - Anuncia el Primer Equipo de Fútbol Playa del Interior
Fuego FC hace historia al anunciar la creación del primer equipo de fútbol playa del interior de Cal...
¡La Cascarita De Fuego Regresa!
¡La Cascarita De Fuego está de regreso! Este popular evento comunitario reúne a jugadores de todas l...
Fuego Nombra a Jasara Gillette como Entrenadora Principal de Fuego Femenil
Fuego FC se complace en anunciar a Jasara Gillette como la Entrenadora Principal de Fuego Femenil. J...
Fuego FC x Rauw Alejandro: Un Día Especial en Valley State Prison
Fuego FC tuvo el honor de participar en un evento especial en Valley State Prison junto al artista i...
Fuego FC Anuncia el Lanzamiento del Programa Inaugural Femenil, Marcando una Nueva Era para el Fútbol en el Valle Central
Fuego FC se enorgullece en anunciar el lanzamiento de nuestro programa inaugural femenil. Este es un...
¡Hummus Republic Se Une a la Familia Fuego FC!
Fuego FC se emociona en dar la bienvenida a Hummus Republic como nuestro nuevo socio. Esta asociació...
Fresno Fuego Da la Bienvenida a Brian Easler como Nuevo Presidente del Club
Fresno Fuego se complace en anunciar a Brian Easler como el nuevo Presidente del Club. Brian trae un...
Fuego U23 Anuncia Pruebas Abiertas
Fuego U23 invita a jugadores talentosos a participar en nuestras próximas pruebas abiertas. Esta es ...
Fuego U23 Anuncia Director de Operaciones de Fútbol
Fuego U23 se complace en anunciar el nombramiento de nuestro Director de Operaciones de Fútbol. Esta...
Fuego U23 Anuncia Calendario de Temporada TLfC 2025
Fuego U23 ha anunciado su calendario oficial para la temporada 2025 de The League FC. El equipo comp...
Fuego U23 Anuncia Entrenador Principal
Central Valley Fuego FC se complace en anunciar el nombramiento de nuestro nuevo Entrenador Principa...
Central Valley Fuego FC Anuncia Planes Futuros
Central Valley Fuego FC está emocionado de anunciar sus planes para el futuro. El club está comprome...
Gracias, Jermaine Jones
Central Valley Fuego FC anuncia que Jermaine Jones dejará el cargo de Director de Operaciones de Fút...