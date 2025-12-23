Latest News

Featured article
2025-12-23
TEAM NEWS

¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!

Article thumbnail
2025-12-14

Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres

TRYOUTS
Article thumbnail
2025-05-29

Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres

TRYOUTS
Article thumbnail
2025-05-26

Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas

TRYOUTS
Article thumbnail
2025-04-28

Fuego Hace Historia - Anuncia el Primer Equipo de Fútbol Playa del Interior

TEAM NEWS
Article thumbnail
2025-12-23
TEAM NEWS

¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!

¡Fuego FC está buscando entrenadores de fútbol juvenil apasionados para unirse a nuestro equipo! Si ...

Article thumbnail
2025-12-14
TRYOUTS

Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres

Central Valley Fuego FC anuncia su Combine de Invierno para jugadores masculinos y femeninos. Este e...

Article thumbnail
2025-05-29
TRYOUTS

Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres

Fuego FC anuncia pruebas abiertas para nuestro programa varonil. Si tienes el talento y la dedicació...

Article thumbnail
2025-05-26
TRYOUTS

Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas

Fuego Femenil invita a jugadoras talentosas a nuestras próximas pruebas abiertas. Esta es tu oportun...

Article thumbnail
2025-04-28
TEAM NEWS

Fuego Hace Historia - Anuncia el Primer Equipo de Fútbol Playa del Interior

Fuego FC hace historia al anunciar la creación del primer equipo de fútbol playa del interior de Cal...

Article thumbnail
2025-04-28
TEAM NEWS

¡La Cascarita De Fuego Regresa!

¡La Cascarita De Fuego está de regreso! Este popular evento comunitario reúne a jugadores de todas l...

Article thumbnail
2025-04-24
TECHNICAL STAFF UPDATE

Fuego Nombra a Jasara Gillette como Entrenadora Principal de Fuego Femenil

Fuego FC se complace en anunciar a Jasara Gillette como la Entrenadora Principal de Fuego Femenil. J...

Article thumbnail
2025-04-24
TEAM NEWS

Fuego FC x Rauw Alejandro: Un Día Especial en Valley State Prison

Fuego FC tuvo el honor de participar en un evento especial en Valley State Prison junto al artista i...

Article thumbnail
2025-04-01
TEAM NEWS

Fuego FC Anuncia el Lanzamiento del Programa Inaugural Femenil, Marcando una Nueva Era para el Fútbol en el Valle Central

Fuego FC se enorgullece en anunciar el lanzamiento de nuestro programa inaugural femenil. Este es un...

Article thumbnail
2025-03-26
PARTNER UPDATES

¡Hummus Republic Se Une a la Familia Fuego FC!

Fuego FC se emociona en dar la bienvenida a Hummus Republic como nuestro nuevo socio. Esta asociació...

Article thumbnail
2025-02-28
TEAM NEWS

Fresno Fuego Da la Bienvenida a Brian Easler como Nuevo Presidente del Club

Fresno Fuego se complace en anunciar a Brian Easler como el nuevo Presidente del Club. Brian trae un...

Article thumbnail
2025-02-18
TRYOUTS

Fuego U23 Anuncia Pruebas Abiertas

Fuego U23 invita a jugadores talentosos a participar en nuestras próximas pruebas abiertas. Esta es ...

Article thumbnail
2025-02-17
TECHNICAL STAFF UPDATE

Fuego U23 Anuncia Director de Operaciones de Fútbol

Fuego U23 se complace en anunciar el nombramiento de nuestro Director de Operaciones de Fútbol. Esta...

Article thumbnail
2025-02-14
SCHEDULE UDPATE

Fuego U23 Anuncia Calendario de Temporada TLfC 2025

Fuego U23 ha anunciado su calendario oficial para la temporada 2025 de The League FC. El equipo comp...

Article thumbnail
2025-02-13
TECHNICAL STAFF UPDATE

Fuego U23 Anuncia Entrenador Principal

Central Valley Fuego FC se complace en anunciar el nombramiento de nuestro nuevo Entrenador Principa...

Article thumbnail
2025-01-31
TEAM NEWS

Central Valley Fuego FC Anuncia Planes Futuros

Central Valley Fuego FC está emocionado de anunciar sus planes para el futuro. El club está comprome...

Article thumbnail
2025-01-30
TEAM NEWS

Gracias, Jermaine Jones

Central Valley Fuego FC anuncia que Jermaine Jones dejará el cargo de Director de Operaciones de Fút...