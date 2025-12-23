Fuego FC - Professional Soccer Club in Fresno, California
Central Valley Fuego
Ultimas Noticias
¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!
¡Fuego FC está buscando entrenadores de fútbol juvenil apasionados para unirse a nuestro equipo! Si tienes experiencia entrenando jóvenes y una pasión por desarrollar la próxima generación de futbolistas, queremos saber de ti. Ofrecemos un ambiente de trabajo positivo y la oportunidad de impactar a jóvenes jugadores en el Valle Central. Para aplicar y obtener más información sobre los requisitos, visita nuestra página de empleos.
Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres
Central Valley Fuego FC anuncia su Combine de Invierno para jugadores masculinos y femeninos. Este evento proporcionará una oportunidad para que los jugadores demuestren sus habilidades frente a nuestro cuerpo técnico. El combine está diseñado para identificar talento para nuestros diversos programas incluyendo el equipo principal, U23, y nuestro nuevo programa femenil. No pierdas esta oportunidad de ser visto. Regístrate hoy en nuestra página web.
Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres
Fuego FC anuncia pruebas abiertas para nuestro programa varonil. Si tienes el talento y la dedicación para competir al siguiente nivel, esta es tu oportunidad. Nuestras pruebas están diseñadas para identificar jugadores que puedan contribuir a nuestros equipos y desarrollarse como futbolistas. Para más información sobre fechas, requisitos y registro, visita nuestra página de pruebas.
Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas
Fuego Femenil invita a jugadoras talentosas a nuestras próximas pruebas abiertas. Esta es tu oportunidad de ser parte de nuestro histórico programa inaugural femenil. Buscamos jugadoras comprometidas, apasionadas y listas para competir al más alto nivel. Las pruebas están abiertas a mujeres que cumplan con los requisitos de edad. Para registrarte y obtener más información, visita nuestra página de pruebas.