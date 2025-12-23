Fuego FC - Professional Soccer Club in Fresno, California

¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!
2025-12-23
TEAM NEWS

¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!

¡Fuego FC está buscando entrenadores de fútbol juvenil apasionados para unirse a nuestro equipo! Si tienes experiencia entrenando jóvenes y una pasión por desarrollar la próxima generación de futbolistas, queremos saber de ti. Ofrecemos un ambiente de trabajo positivo y la oportunidad de impactar a jóvenes jugadores en el Valle Central. Para aplicar y obtener más información sobre los requisitos, visita nuestra página de empleos.

Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres
2025-12-14
TRYOUTS

Central Valley Fuego FC Anuncia Combine de Invierno para Hombres y Mujeres

Central Valley Fuego FC anuncia su Combine de Invierno para jugadores masculinos y femeninos. Este evento proporcionará una oportunidad para que los jugadores demuestren sus habilidades frente a nuestro cuerpo técnico. El combine está diseñado para identificar talento para nuestros diversos programas incluyendo el equipo principal, U23, y nuestro nuevo programa femenil. No pierdas esta oportunidad de ser visto. Regístrate hoy en nuestra página web.

Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres
2025-05-29
TRYOUTS

Fuego Anuncia Pruebas Abiertas para Hombres

Fuego FC anuncia pruebas abiertas para nuestro programa varonil. Si tienes el talento y la dedicación para competir al siguiente nivel, esta es tu oportunidad. Nuestras pruebas están diseñadas para identificar jugadores que puedan contribuir a nuestros equipos y desarrollarse como futbolistas. Para más información sobre fechas, requisitos y registro, visita nuestra página de pruebas.

Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas
2025-05-26
TRYOUTS

Fuego Femenil Anuncia Pruebas Abiertas

Fuego Femenil invita a jugadoras talentosas a nuestras próximas pruebas abiertas. Esta es tu oportunidad de ser parte de nuestro histórico programa inaugural femenil. Buscamos jugadoras comprometidas, apasionadas y listas para competir al más alto nivel. Las pruebas están abiertas a mujeres que cumplan con los requisitos de edad. Para registrarte y obtener más información, visita nuestra página de pruebas.

