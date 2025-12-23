2025-12-23 TEAM NEWS

¡Fuego FC Está Contratando Entrenadores de Fútbol Juvenil!

¡Fuego FC está buscando entrenadores de fútbol juvenil apasionados para unirse a nuestro equipo! Si tienes experiencia entrenando jóvenes y una pasión por desarrollar la próxima generación de futbolistas, queremos saber de ti. Ofrecemos un ambiente de trabajo positivo y la oportunidad de impactar a jóvenes jugadores en el Valle Central. Para aplicar y obtener más información sobre los requisitos, visita nuestra página de empleos.